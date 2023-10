Börse Zürich: SLI zum Handelsende im Plus

So bewegte sich der SLI am ersten Tag der Woche schlussendlich.

Schlussendlich bewegte sich der SLI im SIX-Handel 0,38 Prozent höher bei 1 618,14 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,543 Prozent fester bei 1 620,76 Punkten in den Montagshandel, nach 1 612,01 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 1 614,11 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 1 622,59 Punkten.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, einen Wert von 1 714,65 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, wurde der SLI auf 1 794,28 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.10.2022, bei 1 625,54 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 3,74 Prozent abwärts. Bei 1 810,36 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1 599,02 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Roche (+ 1,49 Prozent auf 241,30 CHF), Novartis (+ 1,04 Prozent auf 84,63 CHF), Zurich Insurance (+ 0,90 Prozent auf 428,20 CHF), Swiss Re (+ 0,82 Prozent auf 98,18 CHF) und Swiss Life (+ 0,81 Prozent auf 574,40 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen VAT (-2,07 Prozent auf 317,70 CHF), ams (-1,94 Prozent auf 3,13 CHF), Givaudan (-1,26 Prozent auf 2 988,00 CHF), Lonza (-0,99 Prozent auf 311,50 CHF) und Schindler (-0,72 Prozent auf 179,40 CHF).

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 3 727 959 Aktien gehandelt. Mit 264,426 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SLI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie weist mit 9,67 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,45 Prozent bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

