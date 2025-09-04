Zurich Insurance Aktie
|608,20EUR
|1,40EUR
|0,23%
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
Zurich Insurance Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Zurich von 585 auf 580 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Ertragsdynamik im Bereich Sach- und Unfallversicherung lasse branchenweit nach, schrieb Claudia Gaspari am Mittwoch mit Blick auf Europas Assekuranzen. Gleichzeitig dürfte die Profitabilitätssteigerung ihren Höhepunkt erreicht haben. Insgesamt sieht die Expertin an allen Fronten - Bewertung, Ergebnisse und Kapitalmanagement - kaum noch Potenzial. Unter den Branchengrößen bleibt die Axa ihr Favorit./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 20:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Equal Weight
|
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
580,00 CHF
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
577,20 CHF
|
Abst. Kursziel*:
0,49%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
577,60 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,42%
|
Analyst Name::
Claudia Gaspari
|
KGV*:
-
