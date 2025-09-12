Zurich Insurance Aktie

611,20EUR -2,20EUR -0,36%
Zurich Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
12.09.2025 12:38:32

Zurich Insurance Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Zurich auf "Hold" mit einem Kursziel von 445 Franken belassen. Anhand eines monatlichen Branchen-Trackers unterzog Philip Kett 24 Versichereraktien am Freitag einer eingehenden Analyse, welche Stimmungsindikatoren, Bewertungen, die Konsensschätzungen für die Gewinne, Dividenden sowie Änderungen bei den Buchwerten erfasst. Der Sektor im Emea-Raum (Europa, Naher Osten und Afrika) habe sich im August mit Blick auf die Kurse insgesamt schwach entwickelt, wobei es auch Ausreißer gegeben habe./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 11:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 19:00 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Hold
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
445,00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
571,60 CHF 		Abst. Kursziel*:
-22,15%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
572,00 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-22,20%
Analyst Name::
Philip Kett 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)mehr Nachrichten

Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)mehr Analysen

12:38 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
04.09.25 Zurich Insurance Equal Weight Barclays Capital
02.09.25 Zurich Insurance Underweight JP Morgan Chase & Co.
11.08.25 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
08.08.25 Zurich Insurance Verkaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Zurich Insurance AG (Zürich) 611,20 -0,36% Zurich Insurance AG (Zürich)

Aktuelle Aktienanalysen

13:06 Wolters Kluwer Neutral UBS AG
13:04 Swiss Re Buy UBS AG
12:46 Merck Market-Perform Bernstein Research
12:46 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral UBS AG
12:40 Deutsche Telekom Outperform Bernstein Research
12:39 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
12:39 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
12:38 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
12:38 Swiss Re Hold Jefferies & Company Inc.
12:38 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
12:38 Assicurazioni Generali Buy Jefferies & Company Inc.
12:37 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
12:37 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
12:27 HENSOLDT Hold Jefferies & Company Inc.
12:26 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
12:16 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
12:16 ABB Sell Deutsche Bank AG
12:15 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
12:14 KRONES Buy Deutsche Bank AG
11:01 Adobe Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:00 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
10:59 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:59 Boeing Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:58 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:58 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:49 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
10:36 SAFRAN Buy Jefferies & Company Inc.
10:29 Zalando Buy Warburg Research
10:25 KSB Buy Warburg Research
09:38 Swiss Re Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:37 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:37 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:06 Eckert & Ziegler Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08:54 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
07:21 RENK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:21 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:52 International Consolidated Airlines Equal Weight Barclays Capital
06:52 AIR France-KLM Equal Weight Barclays Capital
06:51 Lufthansa Equal Weight Barclays Capital
06:32 Iberdrola Buy UBS AG
06:31 Hannover Rück Buy UBS AG
06:20 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:19 Nemetschek Underweight JP Morgan Chase & Co.
11.09.25 Michelin Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.09.25 Inditex Neutral UBS AG
11.09.25 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
11.09.25 Oracle Kaufen DZ BANK
11.09.25 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.09.25 BAT Buy Deutsche Bank AG
11.09.25 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen