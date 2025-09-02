Zurich Insurance Aktie
|612,80EUR
|-4,60EUR
|-0,75%
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
Zurich Insurance Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Zurich nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 490 auf 500 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Kamran M Hossain erhöhte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Schätzung für das operative Ergebnis des Finanzkonzerns 2025 um vier Prozent. Für die Jahre 2026 bis 2028 schraubte der Experte die Prognosen zudem um ein bis zwei Prozent nach oben./rob/bek/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2025 / 13:37 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 13:37 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Underweight
|
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
500,00 CHF
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
573,60 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-12,83%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
573,60 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12,83%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)mehr Nachrichten
|
17:58
|Angespannte Stimmung in Zürich: SLI beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17:58
|Dienstagshandel in Zürich: SMI zum Ende des Dienstagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
15:58
|Angespannte Stimmung in Zürich: SLI präsentiert sich am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
15:58
|Schwache Performance in Zürich: SMI liegt im Minus (finanzen.at)
|
12:26
|Dienstagshandel in Zürich: SLI verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.at)
|
12:26
|Schwacher Handel: SMI zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|SIX-Handel SLI notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel: SMI beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)mehr Analysen
|17:44
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.25
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|16.07.25
|Zurich Insurance Equal Weight
|Barclays Capital
|17:44
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.25
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|16.07.25
|Zurich Insurance Equal Weight
|Barclays Capital
|07.07.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.06.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.05.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.04.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.04.25
|Zurich Insurance Overweight
|Barclays Capital
|17:44
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|15.07.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|14.07.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.25
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.25
|Zurich Insurance Equal Weight
|Barclays Capital
|12.06.25
|Zurich Insurance Equal Weight
|Barclays Capital
|06.06.25
|Zurich Insurance Hold
|Deutsche Bank AG
|12.05.25
|Zurich Insurance Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|612,80
|-0,75%
Aktuelle Aktienanalysen
|18:16
|SMA Solar Verkaufen
|DZ BANK
|17:44
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:01
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|13:00
|Ryanair Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:50
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|12:23
|Deutsche Bank Overweight
|Morgan Stanley
|11:18
|UniCredit Equal-weight
|Morgan Stanley
|11:17
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|11:15
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|11:15
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Morgan Stanley
|11:02
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:02
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:59
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:42
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|10:41
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|10:11
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:02
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|10:02
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|10:01
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|10:01
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:01
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:01
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:00
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|10:00
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|09:55
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|09:42
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|08:54
|Nestlé Add
|Baader Bank
|07:41
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|07:41
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:35
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:33
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:30
|Siemens Market-Perform
|Bernstein Research
|07:28
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|07:27
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:27
|Wolters Kluwer Neutral
|UBS AG
|07:26
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:24
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:19
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:14
|Fresenius Buy
|UBS AG
|06:58
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|06:57
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:56
|Ströer Buy
|UBS AG
|06:43
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:43
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:19
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|01.09.25
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.25
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.25
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.