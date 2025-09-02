Zurich Insurance Aktie

612,80EUR -4,60EUR -0,75%
Zurich Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394

02.09.2025 17:44:41

Zurich Insurance Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Zurich nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 490 auf 500 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Kamran M Hossain erhöhte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Schätzung für das operative Ergebnis des Finanzkonzerns 2025 um vier Prozent. Für die Jahre 2026 bis 2028 schraubte der Experte die Prognosen zudem um ein bis zwei Prozent nach oben./rob/bek/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2025 / 13:37 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 13:37 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Underweight
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
500,00 CHF
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
573,60 CHF 		Abst. Kursziel*:
-12,83%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
573,60 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-12,83%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

17:44 Zurich Insurance Underweight JP Morgan Chase & Co.
11.08.25 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
08.08.25 Zurich Insurance Verkaufen DZ BANK
07.08.25 Zurich Insurance Sell UBS AG
16.07.25 Zurich Insurance Equal Weight Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel

Zurich Insurance AG (Zürich) 612,80 -0,75% Zurich Insurance AG (Zürich)

