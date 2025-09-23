Zurich Insurance Aktie

599,40EUR -0,40EUR -0,07%
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394

23.09.2025 08:35:27

Zurich Insurance Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Zurich von 445 auf 520 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Bewertung des Versicherers erscheine grundsätzlich angemessen, schrieb Philip Kett in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Angesichts der Neubewertung der Konkurrenz im Jahresverlauf erscheine sie allerdings nicht mehr so außer der Spur wie noch vor einem Jahr./rob/ag/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 15:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Hold
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
520,00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
561,60 CHF 		Abst. Kursziel*:
-7,41%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
561,60 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-7,41%
Analyst Name::
Philip Kett 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

