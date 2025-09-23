Zurich Insurance Aktie
|599,40EUR
|-0,40EUR
|-0,07%
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
Zurich Insurance Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Zurich von 445 auf 520 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Bewertung des Versicherers erscheine grundsätzlich angemessen, schrieb Philip Kett in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Angesichts der Neubewertung der Konkurrenz im Jahresverlauf erscheine sie allerdings nicht mehr so außer der Spur wie noch vor einem Jahr./rob/ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 15:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Hold
|
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
520,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
561,60 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-7,41%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
561,60 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,41%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)mehr Nachrichten
|
22.09.25
|SMI-Handel aktuell: SMI schlussendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
22.09.25
|Börse Zürich: So steht der SMI am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
22.09.25
|SIX-Handel: Anleger lassen SMI mittags steigen (finanzen.at)
|
22.09.25
|Börse Zürich in Grün: SMI präsentiert sich zum Start des Montagshandels fester (finanzen.at)
|
19.09.25
|Gute Stimmung in Zürich: Zum Handelsende Pluszeichen im SMI (finanzen.at)
|
19.09.25
|Gute Stimmung in Zürich: SLI beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
19.09.25
|Handel in Zürich: SMI nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
19.09.25
|Börse Zürich: Gewinne im SLI (finanzen.at)