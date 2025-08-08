Zurich Insurance Aktie

619,60EUR 3,80EUR 0,62%
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394

08.08.2025 17:14:42

Zurich Insurance Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Zurich von "Kaufen" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert von 655 auf 505 Franken je Aktie gesenkt. Der Versicherer habe ein insgesamt solides Halbjahresergebnis ausgewiesen, schrieb Thorsten Wenzel am Freitag nach der Zahlenvorlage. Durch den aufkommenden Preisdruck im besonders wichtigen Firmenkundengeschäft trübten sich die Aussichten aber ein. Die Zurich-Aktie sei im Vergleich mit der Konkurrenz und auch im historischen Vergleich hoch bewertet./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 16:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 17:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Verkaufen
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich) 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen 		Kurs*:
574,00 CHF 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
574,00 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thorsten Wenzel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

17:14 Zurich Insurance Verkaufen DZ BANK
07.08.25 Zurich Insurance Sell UBS AG
16.07.25 Zurich Insurance Equal Weight Barclays Capital
15.07.25 Zurich Insurance Sell UBS AG
14.07.25 Zurich Insurance Underweight JP Morgan Chase & Co.
