Börse Zürich: SMI nachmittags in der Verlustzone

Am Mittwoch notiert der SMI um 15:40 Uhr via SIX 0,50 Prozent leichter bei 11 795,70 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,266 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 11 815,74 Zählern und damit 0,327 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (11 854,50 Punkte).

Der Tiefststand des SMI lag am Mittwoch bei 11 783,62 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 11 841,61 Punkten erreichte.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang ein Minus von 1,04 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.04.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 332,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.02.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 438,86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, wies der SMI einen Wert von 11 434,24 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 5,60 Prozent nach oben. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 12 050,29 Punkten. Bei 11 064,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Swiss Re (+ 0,98 Prozent auf 112,90 CHF), Roche (+ 0,48 Prozent auf 229,90 CHF), Zurich Insurance (+ 0,13 Prozent auf 469,30 CHF), Givaudan (+ 0,00 Prozent auf 4 219,00 CHF) und Sika (-0,14 Prozent auf 275,70 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Lonza (-2,58 Prozent auf 482,40 CHF), UBS (-1,66 Prozent auf 27,84 CHF), Swiss Life (-1,58 Prozent auf 621,00 CHF), Partners Group (-1,08 Prozent auf 1 193,50 CHF) und Alcon (-1,06 Prozent auf 80,00 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 1 659 777 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 238,301 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Blick

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Swiss Re-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at