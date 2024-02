Börse Zürich: SPI gibt am Freitagmittag nach

Das macht der SPI am Mittag.

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,15 Prozent tiefer bei 14 568,84 Punkten. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 1,959 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 14 599,22 Zählern und damit 0,055 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (14 591,23 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 14 563,70 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 607,34 Zählern.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der SPI bereits um 0,886 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 09.01.2024, erreichte der SPI einen Stand von 14 663,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.11.2023, verzeichnete der SPI einen Stand von 13 971,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.02.2023, erreichte der SPI einen Wert von 14 466,06 Punkten.

Der Index sank seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,007 Prozent. Bei 14 931,98 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. 14 455,60 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Kinarus (+ 31,82 Prozent auf 0,01 CHF), ams (+ 19,00 Prozent auf 2,32 CHF), GAM (+ 7,40 Prozent auf 0,38 CHF), ASMALLWORLD (+ 4,61 Prozent auf 1,59 CHF) und Ypsomed (+ 4,38 Prozent auf 334,00 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Lalique (-5,56 Prozent auf 34,00 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (-5,31 Prozent auf 53,50 CHF), ONE swiss bank (-4,21 Prozent auf 3,64 CHF), EMS-CHEMIE (-3,08 Prozent auf 629,00 CHF) und BKW (-3,04 Prozent auf 130,70 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SPI weist die ams-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 11 079 087 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 273,821 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SPI-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die Orascom Development-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die mobilezone-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,31 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

