Börse Zürich: SPI präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels leichter

Um 09:09 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,57 Prozent leichter bei 15 754,80 Punkten. Die SPI-Mitglieder sind damit 1,949 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,331 Prozent auf 15 791,95 Punkte an der Kurstafel, nach 15 844,47 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 15 791,95 Punkte, das Tagestief hingegen 15 754,80 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang ein Minus von 1,04 Prozent. Vor einem Monat, am 29.04.2024, wurde der SPI mit 15 135,28 Punkten berechnet. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 29.02.2024, den Wert von 14 857,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, den Wert von 15 066,43 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 8,13 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 16 048,92 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Spexis (+ 8,33 Prozent auf 0,07 CHF), Evolva (+ 7,78 Prozent auf 0,97 CHF), Relief Therapeutics (+ 3,19 Prozent auf 1,30 CHF), Zehnder A (+ 1,81 Prozent auf 61,80 CHF) und SKAN (+ 1,12 Prozent auf 81,30 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Leclanche (Leclanché SA) (-5,41 Prozent auf 0,56 CHF), GAM (-2,59 Prozent auf 0,26 CHF), BACHEM (-2,54 Prozent auf 82,55 CHF), Accelleron Industries (-1,98 Prozent auf 35,56 CHF) und ams (-1,81 Prozent auf 1,38 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SPI ist die Meyer Burger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 17 645 921 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 238,301 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der SPI-Aktien

Im SPI weist die Talenthouse-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

