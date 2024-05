Börse Zürich: SPI zeigt sich am Dienstagmittag leichter

Der SPI sinkt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,17 Prozent auf 16 010,66 Punkte. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 1,960 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SPI 0,004 Prozent höher bei 16 038,81 Punkten, nach 16 038,17 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 16 004,91 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 047,63 Zählern.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, wurde der SPI mit einer Bewertung von 14 982,45 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 21.02.2024, lag der SPI noch bei 14 913,69 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 19.05.2023, bei 15 254,52 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 9,89 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 16 048,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell SFS (+ 10,19 Prozent auf 125,40 CHF), Bystronic (ex Conzzeta) (+ 3,77 Prozent auf 454,50 CHF), Meyer Burger (+ 3,00 Prozent auf 0,01 CHF), VAT (+ 2,99 Prozent auf 479,50 CHF) und Ypsomed (+ 2,74 Prozent auf 337,50 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Spexis (-17,99 Prozent auf 0,06 CHF), DocMorris (-13,43 Prozent auf 60,60 CHF), Zwahlen et Mayr SA (-9,38 Prozent auf 145,00 CHF), Curatis (-5,97 Prozent auf 7,80 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (-5,85 Prozent auf 9,98 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Meyer Burger-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 62 742 379 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 249,747 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte

Unter den SPI-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Adecco SA-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,93 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at