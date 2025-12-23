Pluszeichen in Zürich: So bewegt sich der SPI nachmittags

Derzeit zeigen sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.

Um 15:42 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,76 Prozent stärker bei 18 236,55 Punkten. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2,326 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,021 Prozent auf 18 094,71 Punkte an der Kurstafel, nach 18 098,52 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 18 236,55 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 094,71 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI stand am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 17 342,35 Punkten. Der SPI lag noch vor drei Monaten, am 23.09.2025, bei 16 803,45 Punkten. Der SPI wurde vor einem Jahr, am 23.12.2024, mit 15 324,67 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 17,52 Prozent. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 18 236,55 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 361,69 Zählern verzeichnet.

SPI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell ASMALLWORLD (+ 6,56 Prozent auf 0,65 CHF), SIG Group (+ 6,13 Prozent auf 11,08 CHF), Varia US Properties (+ 5,56 Prozent auf 19,00 CHF), MCH (+ 4,42 Prozent auf 3,54 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (+ 4,16 Prozent auf 23,80 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Highlight Event and Entertainment (-6,21 Prozent auf 8,30 CHF), Evolva (-4,94 Prozent auf 0,77 CHF), MindMaze Therapeutics (-4,04 Prozent auf 2,26 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-3,45 Prozent auf 0,14 CHF) und Curatis (-3,43 Prozent auf 11,25 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 281 182 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 285,884 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,49 zu Buche schlagen. Mit 10,96 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at