SPI-Wert Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Newron PharmaceuticalsAz-Investment von vor 10 Jahren verloren

Die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Newron PharmaceuticalsAz-Papier bei 26,50 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 377,358 Newron PharmaceuticalsAz-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 924,53 CHF, da sich der Wert eines Newron PharmaceuticalsAz-Papiers am 23.12.2025 auf 23,65 CHF belief. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 8 924,53 CHF entspricht einer negativen Performance von 10,75 Prozent.

Jüngst verzeichnete Newron PharmaceuticalsAz eine Marktkapitalisierung von 456,01 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

