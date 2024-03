Börse Zürich: SPI zum Start im Plus

Machte sich der SPI bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Morgen an seine positive Performance an.

Um 09:12 Uhr verbucht der SPI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0,18 Prozent auf 14 879,60 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,968 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,294 Prozent fester bei 14 896,34 Punkten in den Handel, nach 14 852,66 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 14 879,60 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 14 896,34 Punkten.

SPI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der SPI bereits um 0,666 Prozent zurück. Der SPI erreichte am letzten Handelstag im Januar, dem 29.01.2024, einen Stand von 14 879,75 Punkten. Am letzten Handelstag im November, dem 29.11.2023, lag der SPI noch bei 14 177,30 Punkten. Der SPI verzeichnete am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2023, den Stand von 14 303,48 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 2,13 Prozent zu. 15 005,61 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Zählern erreicht.

SPI-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Spexis (+ 15,96 Prozent auf 0,18 CHF), Kudelski (+ 4,98 Prozent auf 1,48 CHF), V-Zug (+ 3,38 Prozent auf 61,10 CHF), SIG Combibloc (+ 3,14 Prozent auf 17,72 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (+ 2,31 Prozent auf 5,32 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil ams (-41,81 Prozent auf 1,28 CHF), ObsEva (-15,83 Prozent auf 0,01 CHF), Meyer Burger (-13,82 Prozent auf 0,07 CHF), Idorsia (-9,12 Prozent auf 2,37 CHF) und Zehnder A (-3,74 Prozent auf 54,00 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI sticht die Meyer Burger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 12 501 143 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 257,538 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Aktien

Unter den SPI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Orascom Development-Aktie mit 4,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,05 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der mobilezone-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at