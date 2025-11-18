ams Aktie
WKN DE: A118Z8 / ISIN: AT0000A18XM4
|
18.11.2025 11:29:00
BÖRSENFLASH - ams-Osram rasseln nach Zahlen zweistellig in die Tiefe
Die Aktien des Technologieunternehmens ams-Osram sind am Dienstagvormittag an der Züricher Börse eingebrochen. Zuletzt fiel der Wert um über 14 Prozent und setzte damit die Abwärtsbewegung seit den Jahreshochs im Oktober beschleunigt fort. Der volatile Wert hatte sich von April bis Oktober fast verdreifacht, war dann aber ins Straucheln geraten.
Die Zahlen zum dritten Quartal hatten zwar im Rahmen der Erwartungen gelegen, der Ausblick belastete jedoch. Laut Vontobel-Analyst Mark Diethelm lag die Prognose für den Umsatz im vierten Quartal 5 Prozent unter den Erwartungen der Experten, jene für den operativen Gewinn sogar 15 Prozent.
Bemängelt wird auch, dass sich die Fortschritte bei der Transformation noch nicht in den Zahlen niedergeschlagen hätten. Insgesamt seien die Zahlen aber im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Kritisiert wurden auch fehlende Aussagen zu Meta. "In der Pressemeldung steht nichts über ein mögliches Geschäft mit Meta, welches vor wenigen Wochen die Aktie kurzzeitig gepusht hat", so der Analyst der ZKB.
spa/ger
ISIN AT0000A18XM4 WEB https://ams-osram.com/
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!