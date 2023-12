Börsianer in Habachtstellung: Dow Jones letztendlich in Seitwärtsbewegung

Am ersten Tag der Woche hielten sich die Anleger in New York zurück.

Schlussendlich beendete der Dow Jones den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0,00 Prozent) bei 37 306,02 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 11,118 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,297 Prozent auf 37 194,50 Punkte an der Kurstafel, nach 37 305,16 Punkten am Vortag.

Bei 37 284,85 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 37 393,45 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, wies der Dow Jones einen Stand von 34 947,28 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.09.2023, wies der Dow Jones einen Stand von 34 624,30 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 16.12.2022, bei 32 920,46 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 ging es für den Index bereits um 12,58 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 37 393,45 Punkten. Bei 31 429,82 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Procter Gamble (+ 1,54 Prozent auf 146,17 USD), Walmart (+ 1,46 Prozent auf 154,97 USD), American Express (+ 1,25 Prozent auf 182,76 USD), McDonalds (+ 1,03 Prozent auf 290,23 USD) und Merck (+ 0,88 Prozent auf 106,04 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Boeing (-1,46 Prozent auf 260,41 USD), Goldman Sachs (-1,08 Prozent auf 376,40 USD), 3M (-1,04 Prozent auf 105,87 USD), Intel (-1,02 Prozent auf 45,69 USD) und Home Depot (-0,90 Prozent auf 350,81 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 15 382 667 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 2,813 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

Im Dow Jones verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,76 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at