Börsianer warten auf Impulse: ATX pendelt zum Start des Montagshandels um seinen Schlusskurs des Vortages

Am Montag geht es im ATX um 09:12 Uhr via Wiener Börse um 0,00 Prozent auf 3 615,56 Punkte aufwärts. Damit sind die enthaltenen Werte 115,613 Mrd. Euro wert. In den Montagshandel ging der ATX 0,071 Prozent tiefer bei 3 612,90 Punkten, nach 3 615,48 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag heute bei 3 626,08 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 607,34 Punkten erreichte.

ATX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 23.08.2024, lag der ATX noch bei 3 689,71 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, mit 3 591,60 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.09.2023, wurde der ATX mit einer Bewertung von 3 158,91 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 5,97 Prozent. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 3 777,78 Punkten. Bei 3 305,62 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit IMMOFINANZ (+ 2,12 Prozent auf 24,05 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,81 Prozent auf 87,00 EUR), Verbund (+ 0,41 Prozent auf 72,85 EUR), Raiffeisen (+ 0,28 Prozent auf 18,07 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,17 Prozent auf 29,85 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen Lenzing (-0,63 Prozent auf 31,65 EUR), DO (-0,58 Prozent auf 138,00 EUR), Andritz (-0,56 Prozent auf 62,65 EUR), voestalpine (-0,38 Prozent auf 21,10 EUR) und Österreichische Post (-0,33 Prozent auf 29,80 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die IMMOFINANZ-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 184 483 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX weist die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 25,205 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die ATX-Werte auf

Die Raiffeisen-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Die OMV-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at