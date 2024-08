Börsianer warten auf Impulse: STOXX 50 am Mittag wenig verändert

Am Montag tendiert der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,00 Prozent stärker bei 4 494,49 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,045 Prozent höher bei 4 496,64 Punkten, nach 4 494,63 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 4 498,90 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 490,20 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Der STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 26.07.2024, mit 4 448,03 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 496,66 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, den Wert von 3 921,96 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 9,84 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten erreicht.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Novartis (+ 0,52 Prozent auf 100,92 CHF), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,42 Prozent auf 62,35 EUR), Nestlé (+ 0,38) Prozent auf 89,88 CHF), Roche (+ 0,35 Prozent auf 284,20 CHF) und Enel (+ 0,22 Prozent auf 6,72 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Allianz (-0,65 Prozent auf 274,30 EUR), SAP SE (-0,41 Prozent auf 194,82 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,36 Prozent auf 473,30 EUR), BASF (-0,34 Prozent auf 44,80 EUR) und Airbus SE (ex EADS) (-0,27 Prozent auf 140,36 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. 776 723 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 539,434 Mrd. Euro weist die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 5,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die HSBC-Aktie mit 10,09 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at