BorgWarner Aktie
WKN: 887320 / ISIN: US0997241064
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29.10.2026 15:44:11
BorgWarner Q3 2026 Earnings Call Transcript
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Nachrichten zu BorgWarner Inc.
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28.10.26
|Ausblick: BorgWarner gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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14.10.26
|Erste Schätzungen: BorgWarner präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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04.08.26
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21.07.26
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05.05.26
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