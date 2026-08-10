Bowman Consulting Group Ltd. Q2 Income Declines

(RTTNews) - Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) announced a profit for second quarter that Drops, from last year

The company's earnings came in at $2.39 million, or $0.14 per share. This compares with $5.70 million, or $0.34 per share, last year.

Excluding items, Bowman Consulting Group Ltd. reported adjusted earnings of $10.28 million or $0.62 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 19.7% to $146.13 million from $122.09 million last year.

Bowman Consulting Group Ltd. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $2.39 Mln. vs. $5.70 Mln. last year. -EPS: $0.14 vs. $0.34 last year. -Revenue: $146.13 Mln vs. $122.09 Mln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $ 520 M To $ 540 M