NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BP von 390 auf 400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Giacomo Romeo passte in einer am Freitag vorliegenden Studie nach den Resultaten zum zweiten Quartal seine Schätzungen für die großen Ölkonzerne an. Er äußerte weiterhin konjunkturelle Bedenken mit Blick auf den Jahreswechsel 2025/26 und geht davon aus, dass sinkende Ölpreise die Unternehmen zunehmend unter Druck setzen werden. Shell bleibt sein "Top Pick" wegen der geplanten Aktienrückkäufe, disziplinierter Investitionen und einer soliden Bilanz. BP gehöre zu den Unternehmen, die im vergangenen Quartal die Erwartungen am deutlichsten übertroffen hätten./tih/mis
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|10:11
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.25
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.25
|BP Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
