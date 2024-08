Brauerei AB Inbev leidet unter schwächerem China-Absatz

Von Michael Susin

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Brauerrei Aheuser-Busch Inbev hat wegen schwacher Nachfrage in China weniger abgesetzt als erwartet. Auch beim organischen Konzernwachstum hatten Analysten mehr erwartet.

Im zweiten Quartal ging der Absatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum organisch um 0,8 Prozent zurück, während Analysten im Konsens mit einem Rückgang von nur 0,6 Prozent gerechnet hatten. Der Absatz in China ging in diesem Zeitraum um 10 Prozent zurück, teilte der Konzern mit, der Biermarken wie Stella Artois, Michelob Ultra und Busch Light im Sortiment hat.

Laut AB InBev hat die Industrie einen schwachen Start ins Jahr in China gehabt, das jüngste Zeichen dafür, wie die wirtschaftliche Unsicherheit in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt westlichen Unternehmen schadet, von Luxusgüterherstellern bis zu Autoherstellern. Am Montag meldete der niederländische Wettbewerber Heineken einen schwächer als erwarteten Gewinn für das zweite Quartal und schrieb den Wert einer großen Investition in China ab.

Abgesehen von China meldete AB InBev niedrigere Absatzzahlen in Nordamerika und Argentinien. Der Anteil der Brauerei am US-Biermarkt war im zweiten Quartal stagnierend. Nach einer Kontroverse über eine Werbeaktion mit einer Transgender-Influencerin hatte Bud Light seinen Spitzenplatz als meistverkaufte Biermarke auf dem US-Markt verloren und liegt nun hinter Modelo Especial und Michelob Ultra.

Der bereinigte Nettogewinn von AB Inbev stieg von 1,45 Milliarden US-Dollar auf 1,81 Milliarden. Der Umsatz verbesserte sich von 15,12 auf 15,33 Milliarden Dollar und übertraf damit die Markterwartungen von 15,47 Milliarden. Das organische Wachstum von 2,7 Prozent verfehlte aber die Analystenerwartung von 3,5 Prozent Zuwachs.

AB InBev geht weiterhin davon aus dass der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen im Jahr 2024 im Einklang mit seiner mittelfristigen Prognose von 4 bis 8 Prozent wachsen wird.

