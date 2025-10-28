AB InBev Aktie
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
28.10.2025 10:03:43
EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr bedeutet
Das AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse EBR gehandelt. Der Schlusskurs des AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papiers betrug an diesem Tag 59,74 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,674 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteilen. Die gehaltenen AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien wären am 27.10.2025 88,48 EUR wert, da der Schlussstand 52,86 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 11,52 Prozent vermindert.
Am Markt war AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) jüngst 103,22 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
