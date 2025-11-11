AB InBev Aktie
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
|Lukrative AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anlage?
|
11.11.2025 10:03:38
EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren fand via Börse EBR Handel mit der AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 56,84 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 175,932 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 591,84 EUR, da sich der Wert eines AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papiers am 10.11.2025 auf 54,52 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 4,08 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) bezifferte sich zuletzt auf 106,34 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!