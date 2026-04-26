Bristol-Myers Squibb Aktie
WKN: 850501 / ISIN: US1101221083
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26.04.2026 21:45:00
Bristol Myers Squibb: Low Volatility Meets High Dividend Yield
Bristol Myers Squibb (NYSE: BMY) has been on a decent run over the past year, with the stock price climbing more than 20%. That may be surprising to some, as the company expects lower sales in 2026 than in 2025. On the surface, that does sound like enough to keep some investors away. With Bristol Myers, however, there's more than meets the eye, and its low volatility and high dividend yield are major draws for other investors.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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