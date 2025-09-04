Broadcom Aktie
WKN DE: A2JG9Z / ISIN: US11135F1012
|
04.09.2025 22:53:38
Broadcom mit Umsatzschub dank KI-Lösungen
SAN JOSE (dpa-AFX) - Der Apple- und Google (Alphabet C (ex Google))-Chipzulieferer Broadcom hat Umsatz und Gewinn im abgelaufenen dritten Geschäftsquartal deutlich steigern können und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Für das letzte Vierteljahr geht das Unternehmen von einem deutlicheren Wachstum aus, als die Marktexperten zuvor angenommen hatten. Dabei profitiert Broadcom von Lösungen rund um die Künstliche Intelligenz (KI).
So stieg der Umsatz mit KI-Halbleitern im dritten Quartal (per 3. August) auf 5,2 Milliarden US-Dollar, wie Broadcom am Donnerstag in San Jose mitteilte. Im Schlussquartal soll auf 6,2 Milliarden Dollar anziehen. Analysten hatten hier mit weniger gerechnet.
Insgesamt erzielte Broadcom im Quartal ein Umsatzplus von 22 Prozent auf 15,95 Milliarden Dollar (rund 13,7 Mrd Euro) und damit dem Unternehmen zufolge einen Rekordwert. In den letzten drei Monaten des Geschäftsjahres sollen die Erlöse um knapp ein Viertel auf 17,4 Milliarden Dollar zulegen und damit ebenfalls stärker ausfallen als von Analysten erwartet.
Im Quartal legte das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 8,2 auf 10,7 Milliarden Dollar zu und fiel ebenfalls besser aus als von Analysten erwartet. Unter dem Strich verdiente Broadcom bereinigt 8,4 Milliarden Dollar, nach 6,1 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Das Unternehmen gehört in den Augen vieler Anleger wie NVIDIA zu den großen Profiteuren des Ausbaus von KI-Rechenzentren./nas
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Broadcommehr Nachrichten
|
22:53
|Broadcom mit Umsatzschub dank KI-Lösungen (dpa-AFX)
|
19:41
|Ausblick: Broadcom stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
16:04
|S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Broadcom-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
29.08.25
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
29.08.25
|Schwacher Handel in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 am Nachmittag (finanzen.at)
|
29.08.25
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 sackt am Freitagmittag ab (finanzen.at)
|
29.08.25
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
28.08.25
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 im Aufwind (finanzen.at)
Analysen zu Broadcommehr Analysen
|06.06.25
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|13.12.24
|Broadcom Buy
|UBS AG
|13.06.24
|Broadcom Overweight
|Barclays Capital
|06.06.25
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|13.12.24
|Broadcom Buy
|UBS AG
|13.06.24
|Broadcom Overweight
|Barclays Capital
|06.06.25
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|13.12.24
|Broadcom Buy
|UBS AG
|13.06.24
|Broadcom Overweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Broadcom
|263,55
|2,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen höher -- ATX und DAX gehen stärker aus dem Handel -- China-Börsen sacken letztlich ab - Nikkei weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Donnerstag nach oben. Der deutsche Leitindex legte zu. Die US-Börsen schlossen am Donnerstag ins Plus. Die Märkte in Asien fanden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.