Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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09.06.2026 17:22:23
Brussels orders Meta to open WhatsApp to rival AI agents
Emergency measures signal EU efforts to intervene over rapidly developing market for autonomous agentsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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