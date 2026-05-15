BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
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15.05.2026 12:47:00
BVB baut auf Jungstar Samuele Inácio - Aktie leichter
Debüt gegen Bayern
Inácio wechselte 2024 von Atalanta Bergamo zunächst in die Nachwuchsabteilung des BVB. Vor rund zweieinhalb Monaten feierte er beim 2:3 gegen den FC Bayern München sein Bundesliga-Debüt. Am vergangenen Spieltag erzielte Inácio beim 3:2 gegen Eintracht Frankfurt sein erstes Tor in Deutschlands höchster Spielklasse.
"Samu bringt vieles mit: Er ist spielintelligent, ballsicher, kombinationsstark. Und dazu hat er ein sehr gutes Gespür für Räume, das ihn auch noch torgefährlich sein lässt", sagte Sportdirektor Ole Book. "Diese Qualitäten gepaart mit seinem Fleiß und seiner Bereitschaft, sich weiterentwickeln zu wollen, machen ihn zu einem richtig guten Spieler, der bei uns schon eine gute Entwicklung genommen und gleichzeitig auch noch große Schritte vor sich hat."
Via XETRA verliert die BVB-Aktie am Freitag zeitweise 0,82 Prozent auf 3,01 Euro.
/the/DP/jha
DORTMUND (dpa-AFX)
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