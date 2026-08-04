The Babcock & Wilcox Aktie
WKN DE: A14V4U / ISIN: US05605H1005
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04.08.2026 04:09:25
BWX Technologies, Inc. Reports Increase In Q2 Income
(RTTNews) - BWX Technologies, Inc. (BWXT) reported earnings for its second quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $89.01 million, or $0.97 per share. This compares with $78.39 million, or $0.85 per share, last year.
Excluding items, BWX Technologies, Inc. reported adjusted earnings of $98.6 million or $1.07 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 18.0% to $901.62 million from $764.04 million last year.
BWX Technologies, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $89.01 Mln. vs. $78.39 Mln. last year. -EPS: $0.97 vs. $0.85 last year. -Revenue: $901.62 Mln vs. $764.04 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 4.70 To $ 4.80 Full year revenue guidance: $ 3.800 B
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