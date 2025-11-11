BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
|
11.11.2025 13:58:19
BYD aims to sell up to 1.6 million vehicles abroad in 2026, Citi says
The automaker reduces the 2025 target by 16% to 4.6 million vehiclesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BYD Co. Ltd.mehr Nachrichten
|
10.11.25
|BYD-Aktie gefragt: Diese Entwicklungen stärken den Tesla-Konkurrenten (finanzen.at)
|
06.11.25
|BYD-Aktie steigt: Briten bevorzugen E-Autos von BYD gegenüber Tesla (finanzen.at)
|
30.10.25
|Ausblick: BYD-Aktie zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.10.25
|VW- und Tesla-Rivale BYD verzeichnet Gewinneinbruch (Spiegel Online)
|
30.10.25
|BYD-Aktie: BYD meldet deutlichen Gewinneinbruch (dpa-AFX)
|
30.10.25
|BYD profit falls 33% as Chinese EV maker doubles down on overseas markets (Financial Times)
|
29.10.25
|BYD überrascht mit starkem Europa-Absatz - Aktie trotzdem schwach (finanzen.at)
|
26.10.25
|Geely targets 100,000 UK sales in push to take on Tesla and BYD (Financial Times)