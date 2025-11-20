BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
|
20.11.2025 12:06:00
BYD Atto 2: E-SUV bekommt mehr Reichweite und höhere Ladeleistung
BYD erweitert das Angebot des Kompakt-SUV Atto 2 um eine E-Variante mit größerer Batterie und zwei Plug-in-Hybride, die allerdings nur zäh laden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BYD Co. Ltd.mehr Nachrichten
|
12.11.25
|BYD-Aktie erneut unter Druck: Darum ist die Erholung beim Tesla-Konkurrent schon wieder vorbei (finanzen.at)
|
10.11.25
|BYD-Aktie gefragt: Diese Entwicklungen stärken den Tesla-Konkurrenten (finanzen.at)
|
06.11.25
|BYD-Aktie steigt: Briten bevorzugen E-Autos von BYD gegenüber Tesla (finanzen.at)
|
30.10.25
|Ausblick: BYD-Aktie zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.10.25
|VW- und Tesla-Rivale BYD verzeichnet Gewinneinbruch (Spiegel Online)
|
30.10.25
|BYD-Aktie: BYD meldet deutlichen Gewinneinbruch (dpa-AFX)
|
30.10.25
|BYD profit falls 33% as Chinese EV maker doubles down on overseas markets (Financial Times)
|
29.10.25
|BYD überrascht mit starkem Europa-Absatz - Aktie trotzdem schwach (finanzen.at)
Analysen zu BYD Co. Ltd.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BYD Co. Ltd.
|10,55
|-0,52%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach den NVIDIA-Zahlen: ATX fester -- DAX klar im Plus -- Wall Street deutlich höher -- Börsen in Fernost schließen uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag steigen sowohl der heimische als auch der deutsche Markt an. Die Wall Street zeigt sich mit kräftigen Zuschlägen. Die Aktienmärkte in Asien tendierten derweil in verschiedene Richtungen.