BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
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28.08.2026 13:44:23
BYD profits rise for first time in five quarters on export boost
EV maker sees net profits for the second quarter jump 30% despite domestic pressureWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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