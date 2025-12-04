C3.ai Aktie

04.12.2025 02:45:40

C3.ai, Inc. Q2 Loss Rises

(RTTNews) - C3.ai, Inc. (AI) released Loss for its second quarter of -$104.67 million

The company's bottom line came in at -$104.67 million, or -$0.75 per share. This compares with -$65.97 million, or -$0.52 per share, last year.

Excluding items, C3.ai, Inc. reported adjusted earnings of -$34.78 million or -$0.25 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 20.3% to $75.15 million from $94.34 million last year.

C3.ai, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$104.67 Mln. vs. -$65.97 Mln. last year. -EPS: -$0.75 vs. -$0.52 last year. -Revenue: $75.15 Mln vs. $94.34 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $72.0 - $80.0 Mln Full year EPS guidance: $289.5 - $309.5 Mln

