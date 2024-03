CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone

Der CAC 40 bleibt auch heute in der Gewinnzone.

Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0,13 Prozent stärker bei 7 965,06 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,502 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,232 Prozent auf 7 972,86 Punkte an der Kurstafel, nach 7 954,39 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 975,27 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 7 961,00 Einheiten.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang einen Gewinn von 0,188 Prozent. Am letzten Handelstag im Januar, dem 29.01.2024, wurde der CAC 40 auf 7 640,81 Punkte taxiert. Der CAC 40 erreichte am letzten Handelstag im November, dem 29.11.2023, den Wert von 7 267,64 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2023, den Wert von 7 267,93 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 5,77 Prozent. 7 281,10 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 19 298 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 424,236 Mrd. Euro.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Renault-Aktie weist mit 3,02 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Die BNP Paribas-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,19 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

