CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 gibt zum Ende des Montagshandels nach

Der CAC 40 bewegte sich am Montagabend im Minus.

Zum Handelsende notierte der CAC 40 im Euronext-Handel 0,21 Prozent schwächer bei 7 449,44 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,264 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,443 Prozent schwächer bei 7 432,17 Punkten, nach 7 465,25 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 7 430,06 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 480,60 Punkten erreichte.

CAC 40 auf Jahressicht

Der CAC 40 stand vor einem Monat, am 16.08.2024, bei 7 449,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, wurde der CAC 40 mit 7 503,27 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, bei 7 378,82 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 fiel der Index bereits um 1,08 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 259,19 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 029,91 Zählern.

Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im CAC 40 sticht die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 173 284 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 303,773 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der CAC 40-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,10 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Stellantis-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,55 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

