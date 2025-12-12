CAC 40-Papier Cap Gemini-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cap Gemini-Investment von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Cap Gemini-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Cap Gemini-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Cap Gemini-Papier an diesem Tag 171,90 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Cap Gemini-Aktie investiert, befänden sich nun 58,173 Cap Gemini-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 11.12.2025 auf 151,85 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 833,62 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -11,66 Prozent.

Cap Gemini markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 24,83 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at