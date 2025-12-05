CAC 40-Papier Cap Gemini-Aktie: So viel Verlust hätte eine Cap Gemini-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Cap Gemini-Einstiegs gewesen.

Am 05.12.2024 wurde das Cap Gemini-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Cap Gemini-Anteile bei 155,00 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 6,452 Cap Gemini-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 142,70 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 920,65 EUR wert. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 920,65 EUR entspricht einer negativen Performance von 7,94 Prozent.

Cap Gemini wurde jüngst mit einem Börsenwert von 23,28 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at