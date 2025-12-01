Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

LEGRAND Aktie

LEGRAND für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JKB2 / ISIN: FR0010307819

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable LEGRAND-Investition? 01.12.2025 10:04:31

CAC 40-Papier LEGRAND-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LEGRAND von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen LEGRAND-Investment verdienen können.

LEGRAND-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 94,88 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die LEGRAND-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,540 LEGRAND-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 28.11.2025 auf 130,55 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 375,95 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 37,59 Prozent angewachsen.

LEGRAND wurde am Markt mit 34,22 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu LEGRAND SA Act. Prov. OPOmehr Nachrichten

Analysen zu LEGRAND SA Act. Prov. OPOmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

LEGRAND SA Act. Prov. OPO 129,20 -0,73% LEGRAND SA Act. Prov. OPO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:21 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
09:13 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
08:17 Die Top 20 der größten europäischen Banken
30.11.25 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
30.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 48: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt kommt am Montag kaum vom Fleck, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigt. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen