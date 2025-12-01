CAC 40-Papier LEGRAND-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LEGRAND von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen LEGRAND-Investment verdienen können.

LEGRAND-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 94,88 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die LEGRAND-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,540 LEGRAND-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 28.11.2025 auf 130,55 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 375,95 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 37,59 Prozent angewachsen.

LEGRAND wurde am Markt mit 34,22 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at