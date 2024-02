CAC 40-Papier Renault-Aktie: So viel Verlust hätte ein Renault-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Renault-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit der Renault-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 64,76 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Renault-Aktie investiert, befänden sich nun 154,416 Renault-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 364,42 EUR, da sich der Wert eines Renault-Papiers am 30.01.2024 auf 34,74 EUR belief. Die Abnahme von 10 000 EUR zu 5 364,42 EUR entspricht einer negativen Performance von 46,36 Prozent.

Der Börsenwert von Renault belief sich zuletzt auf 9,92 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at