CAC 40-Papier SRTeleperformance-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SRTeleperformance von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden SRTeleperformance-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die SRTeleperformance-Aktie bei 271,30 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die SRTeleperformance-Aktie investierten, hätten nun 0,369 Anteile im Besitz. Die gehaltenen SRTeleperformance-Anteile wären am 02.12.2025 21,11 EUR wert, da der Schlussstand 57,26 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 78,89 Prozent vermindert.
SRTeleperformance wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,48 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
