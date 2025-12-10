CAC 40-Wert SRTeleperformance-Aktie: So viel Verlust hätte ein SRTeleperformance-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in SRTeleperformance eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 10.12.2015 wurden SRTeleperformance-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 76,27 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 13,111 SRTeleperformance-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 09.12.2025 auf 58,52 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 767,27 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 23,27 Prozent.

Der SRTeleperformance-Wert an der Börse wurde auf 3,42 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at