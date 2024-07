CAC 40-Titel Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hermès (Hermes International) von vor 5 Jahren verdient

Am 22.07.2019 wurde die Hermès (Hermes International)-Aktie via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 644,20 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,155 Hermès (Hermes International)-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 19.07.2024 auf 2 062,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 320,09 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 220,09 Prozent gesteigert.

Hermès (Hermes International) wurde am Markt mit 215,95 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at