CAC 40-Wert Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hermès (Hermes International) von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Hermès (Hermes International)-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit Hermès (Hermes International)-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Hermès (Hermes International)-Aktie an diesem Tag bei 1 308,50 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Hermès (Hermes International)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,076 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 31.10.2025 164,23 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 2 149,00 EUR belief. Mit einer Performance von +64,23 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Hermès (Hermes International) belief sich jüngst auf 225,29 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at