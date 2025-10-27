Hermès Aktie
WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292
|Hermès (Hermes International)-Investition
|
27.10.2025 10:04:55
CAC 40-Papier Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hermès (Hermes International)-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde das Hermès (Hermes International)-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 2 105,00 EUR. Bei einem Hermès (Hermes International)-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,751 Hermès (Hermes International)-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Hermès (Hermes International)-Papiers auf 2 194,00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 422,80 EUR wert. Damit wäre die Investition um 4,23 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von Hermès (Hermes International) belief sich zuletzt auf 230,01 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
