CAC 40-Titel Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hermès (Hermes International) von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Hermès (Hermes International)-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Hermès (Hermes International)-Anteile via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Hermès (Hermes International)-Papiers betrug an diesem Tag 833,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Hermès (Hermes International)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,200 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Hermès (Hermes International)-Papiers auf 2 058,00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 470,59 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 147,06 Prozent.

Hermès (Hermes International) war somit zuletzt am Markt 215,75 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at