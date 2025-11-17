Hermès Aktie

WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292

Hermès (Hermes International)-Investition im Blick 17.11.2025 10:03:54

CAC 40-Titel Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hermès (Hermes International)-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Hermès (Hermes International) eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Hermès (Hermes International)-Papier via Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 332,65 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 30,062 Hermès (Hermes International)-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 64 812,87 EUR, da sich der Wert eines Hermès (Hermes International)-Papiers am 14.11.2025 auf 2 156,00 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +548,13 Prozent.

Der Börsenwert von Hermès (Hermes International) belief sich zuletzt auf 226,03 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

04.11.25 Hermès Equal Weight Barclays Capital
23.10.25 Hermès Neutral UBS AG
23.10.25 Hermès Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.25 Hermès Kaufen DZ BANK
22.10.25 Hermès Hold Jefferies & Company Inc.
Hermès (Hermes International) 2 136,00 -0,97% Hermès (Hermes International)

