Hermès Aktie
WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292
|Hermès (Hermes International)-Investition im Blick
|
17.11.2025 10:03:54
CAC 40-Titel Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hermès (Hermes International)-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Hermès (Hermes International)-Papier via Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 332,65 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 30,062 Hermès (Hermes International)-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 64 812,87 EUR, da sich der Wert eines Hermès (Hermes International)-Papiers am 14.11.2025 auf 2 156,00 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +548,13 Prozent.
Der Börsenwert von Hermès (Hermes International) belief sich zuletzt auf 226,03 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hermès (Hermes International)mehr Nachrichten
Analysen zu Hermès (Hermes International)mehr Analysen
|04.11.25
|Hermès Equal Weight
|Barclays Capital
|23.10.25
|Hermès Neutral
|UBS AG
|23.10.25
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.25
|Hermès Kaufen
|DZ BANK
|22.10.25
|Hermès Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Hermès Equal Weight
|Barclays Capital
|23.10.25
|Hermès Neutral
|UBS AG
|23.10.25
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.25
|Hermès Kaufen
|DZ BANK
|22.10.25
|Hermès Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.25
|Hermès Kaufen
|DZ BANK
|22.10.25
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.04.25
|Hermès Verkaufen
|DZ BANK
|27.03.25
|Hermès Verkaufen
|DZ BANK
|18.02.25
|Hermès Verkaufen
|DZ BANK
|04.11.25
|Hermès Equal Weight
|Barclays Capital
|23.10.25
|Hermès Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Hermès Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.25
|Hermès Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Hermès Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Hermès (Hermes International)
|2 136,00
|-0,97%