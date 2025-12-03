CAC 40-Titel Orange-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Orange von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Orange eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 03.12.2024 wurden Orange-Anteile via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Orange-Anteile betrug an diesem Tag 9,71 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Orange-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1 030,291 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 02.12.2025 14 496,19 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 14,07 EUR belief. Damit wäre die Investition um 44,96 Prozent gestiegen.

Der Marktwert von Orange betrug jüngst 37,61 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at