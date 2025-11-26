Orange Aktie
WKN: 906849 / ISIN: FR0000133308
|Langfristige Investition
|
26.11.2025 10:03:57
CAC 40-Wert Orange-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Orange von vor 10 Jahren angefallen
Vor 10 Jahren wurde das Orange-Papier an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Orange-Aktie betrug an diesem Tag 16,66 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 60,024 Orange-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 839,14 EUR, da sich der Wert eines Orange-Anteils am 25.11.2025 auf 13,98 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 16,09 Prozent.
Zuletzt verbuchte Orange einen Börsenwert von 37,03 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
Nachrichten zu Orange S.A. (ex France Télécom)mehr Nachrichten
|
19.11.25
|CAC 40-Wert Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orange von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
12.11.25
|CAC 40-Titel Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Orange-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
05.11.25
|CAC 40-Papier Orange-Aktie: So viel hätte eine Investition in Orange von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
29.10.25