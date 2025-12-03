CAC 40-Titel Publicis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Publicis-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Publicis-Investment verdienen können.

Publicis-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 37,63 EUR. Bei einem Publicis-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,658 Publicis-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 221,85 EUR, da sich der Wert eines Publicis-Papiers am 02.12.2025 auf 83,48 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 121,85 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Publicis eine Marktkapitalisierung von 21,06 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at