CAC 40-Titel SRTeleperformance-Aktie: So viel Verlust hätte eine SRTeleperformance-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in SRTeleperformance-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem SRTeleperformance-Papier an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen SRTeleperformance-Anteile letztlich bei 300,90 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 33,234 SRTeleperformance-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 19.03.2024 2 792,95 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 84,04 EUR belief. Mit einer Performance von -72,07 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der SRTeleperformance-Wert an der Börse wurde auf 5,16 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at