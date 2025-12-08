CAC 40-Wert Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eurofins Scientific SE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Eurofins Scientific SE-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Eurofins Scientific SE-Aktie an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 34,32 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Eurofins Scientific SE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 291,418 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 17 141,19 EUR, da sich der Wert eines Eurofins Scientific SE-Anteils am 05.12.2025 auf 58,82 EUR belief. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 17 141,19 EUR entspricht einer Performance von +71,41 Prozent.

Eurofins Scientific SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,46 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at