Eurofins Scientific Aktie

WKN DE: A2QJCT / ISIN: FR0014000MR3

Langfristige Investition 08.12.2025 10:04:39

CAC 40-Wert Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eurofins Scientific SE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Eurofins Scientific SE-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Eurofins Scientific SE-Aktie an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 34,32 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Eurofins Scientific SE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 291,418 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 17 141,19 EUR, da sich der Wert eines Eurofins Scientific SE-Anteils am 05.12.2025 auf 58,82 EUR belief. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 17 141,19 EUR entspricht einer Performance von +71,41 Prozent.

Eurofins Scientific SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,46 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Eurofins Scientific SE 57,68 -1,67% Eurofins Scientific SE

