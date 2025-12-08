Eurofins Scientific Aktie
WKN DE: A2QJCT / ISIN: FR0014000MR3
|Langfristige Investition
|
08.12.2025 10:04:39
CAC 40-Wert Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eurofins Scientific SE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Eurofins Scientific SE-Aktie an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 34,32 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Eurofins Scientific SE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 291,418 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 17 141,19 EUR, da sich der Wert eines Eurofins Scientific SE-Anteils am 05.12.2025 auf 58,82 EUR belief. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 17 141,19 EUR entspricht einer Performance von +71,41 Prozent.
Eurofins Scientific SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,46 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Eurofins Scientific SEmehr Nachrichten
Analysen zu Eurofins Scientific SEmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Eurofins Scientific SE
|57,68
|-1,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX stabil -- DAX freundlich -- Asiens Börsen am Montag schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag seitwärts, während der deutsche Leitindex leicht zulegt. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.